يوفنتوس يخسر بونوتشي أمام أتلتيكو مدريد

المدافع الإيطالي تعرض لإصابة خلال مواجهة لاتسيو مساء أمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجهاز الطبي لليوفنتوس تفاصيل إصابة مدافع الفريق "ليوناردو بونوتشي"، والتي تعرض لها خلال مواجهة لاتسيو في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي مساء أمس.

وغادر بونوتشي الملعب عند الدقيقة الـ40 من الشوط الأول بعد عدم قدرته على مواصلة اللعب إثر سقوطه بشكل صعب خلال التحام مع خواكين كوريا لاعب وسط لاتسيو في بداية اللقاء.

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الإيطالي تعرض المدافع الإيطالي لالتواء في كاحله الأيمن أثر على أربطة الكاحل، وأنه قد بدأ العلاج بالفعل.

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ورغم عدم إعلان البيانكونيري لمدة غياب بونوتشي، إلا أن التقارير الصحفية تحدثت عن ابتعاده عن اللعب لشهر على الأقل، مما يعني تأكد غيابه عن مواجهة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 20 فبراير المقبل.

بعض المصادر الصحفية أشارت لإمكانية تراجع اليوفنتوس عن بيع مهدي بن عطية لفريق الدحيل القطري، أو دخوله سوق الانتقالات لضم مدافع جديد رغم ضمه لمارتن كاسيريس قبل عدة أيام.