وكيل بوفون يؤكد رفضه كبار البريميرليج من أجل يوفنتوس

العودة للبيت القديم كانت أولوية الحارس المخضرم

كشف وكيل أعمال الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، عن رفضه العديد من العروض الإنجليزية هذا الصيف.

بوفون أنهى رحلته مع باريس سان جيرمان منذ بضعة أسابيع، ليقرر العودة مرة أخرى لبيته القديم في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ41 عاماً أجرى الفحص الطبي مع يوفي اليوم الخميس، تمهيداً للإعلان الرسمي عن عودته للبيانكونيري.

سيلفانو مارتينا وكيل أعماله قال في تصريحات صحفية:"كانت لديه العديد من العروض، بعضها لأندية كبيرة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"لا أريد الحديث عن أسماء لأنها ليست طريقتي، ولكن أعتقد أنكم تستطيعون التخمين بسهولة".

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وتابع:"أولوية بوفون دائماً كانت السعي وراء قلبه وليس المال، لذلك قرر العودة لبيته القديم مرة أخرى".

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وفي نهاية حديثه نفى وكيل الحارس المخضرم، أن تجربة بوفون مع باريس سان جيرمان، يمكن إطلاق عليها صفة الخيانة.