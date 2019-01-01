يوفنتوس يقترح على مانشستر صفقة تبادلية من أجل بوجبا

اللاعب مطلوب في تورينو ومدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس سيعرض عدداً من لاعبيه على مانشستر يونايتد من أجل التوقيع مع نجمه بول بوجبا.

بوجبا كان قد أكد رغبته في خوض تحدي جديد الموسم المقبل، وإن كان حاضراً في المعسكر التحضيري الخاص بيونايتد في أستراليا.

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وقالت "كوريري" إن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، وضع قائمة من ثلاثة أسماء سيعرضها على مانشستر لتخفيض قيمة بوجبا.

وضمت القائمة جواو كانسيلو وبليز ماتويدي الذان يحظيان باهتمام كبير في مانشستر، بالإضافة لدوجلاس كوستا، الجناح البرازيلي.

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وأوضحت الصحيفة أن مانشستر حدد سعر بوجبا عند 167 مليون يورو للأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي الفرنسي.

وكان بوجبا قد عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد في 2016 من يوفنتوس مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.