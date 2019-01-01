أياكس يمنح باريس فرصة جديدة للانقضاض على دي ليخت

يوفنتوس في موقف حرج ومهدد بخسارة الصفقة

يستمر موقف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام في الغموض، رغم اقترابه الشديد من يوفنتوس هذا الصيف.

بعض التقارير الصحفية أكدت توصل يوفنتوس لاتفاق نهائي مع اللاعب حول الشروط الشخصية، وتوقيعه على عقد مدته خمس سنوات.

دي ليخت سيتقاضى راتب يصل إلى 12 مليون يورو، نظير توقيعه ليوفنتوس، بعد صراع شرس مع عمالقة أوروبا.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أكدت أن البيانكونيري، لم يتفق حتى الآن مع أياكس حول سعر اللاعب.

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

النادي الهولندي يطلب 75 مليون يورو للتخلي عن صاحب الـ19 عاماً، وهو المبلغ الذي يحاول يوفنتوس تخفيضه.

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وعلى الجانب الآخر يترقب باريس سان جيرمان الموقف عن كثب، طمحاً في الانقضاض على الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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باريس أبدى استعداده التام لتلبية مطالب أياكس المالية، وهو ما يضع يوفنتوس في موقف حرج، ويهدده بفقدان اللاعب لنظيره الفرنسي.