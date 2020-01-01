يوفنتوس يتواصل مع بايرن ميونخ بخصوص تياجو

وصفقة تبادلية ممكنة بين الطرفين

تحدثت تقارير في إيطاليا عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان بايرن ميونخ، وإمكانية عقد صفقة تبادلية بين الطرفين.

ويبحث النادي الإيطالي عن لاعب خط وسط في يناير، رغم أنه تعاقد مع ديان كولوسيفسكي من أتالانتا، ولكن بداية من يونيو المقبل.

وقالت "توتوسبورت" إن اللاعب الإسباني ذو الأصول البرازيلية عقده ينتهي في يونيو 2021، وأنه منفتح على فكرة ترك الدوري الألماني.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس تواصل بالفعل مع بايرن لاستطلاع موقفه في بيع تياجو، وعرض عليه تبادله مع لاعبه السابق إيمري تشان.

وخرج تشان من حسابات السيدة العجوز منذ بداية الموسم، إذ لم يدخل في قائمة الأبطال للفريق، ولعب فقط 272 دقيقة في الدوري.

تقارير إيطالية ذكرت أن تشان محط صفقة تبادلية أخرى مع بي إس جي مقابل لاعبه لياندرو باريديس، كذلك هناك اهتمام من عديد الأندية الأوروبية.

ويلعب يوفنتوس أمام كالياري غداً الاثنين لحساب الجولة الثامنة عشر من السيري آ.