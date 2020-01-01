خاص..بن عطية: جوارديولا الأفضل وأليجري لم يحترمني

حوار خاص مع المدافع المغربي يكشف فيه العديد من أسرار مسيرته

رحلة طويلة قضاها المدافع المغربي مهدي بن عطية مع الكرة الأوروبية، قبل أن يحتفل ببلوغه 33 سنة، وهو يتواجد مع نادي الدحيل في الدوري القطري.

نجم يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، تحدث في حوار خاص لـ"جول"، عن أهم المحطات في مسيرته الكروية، بداية من أودينيزي وروما، وصولاً بعمله مع بيب جوارديولا في ألمانيا، وتجربته الأخيرة في أوروبا بصفوف يوفنتوس.

وقال بن عطية في عيد ميلاده:"أشعر بالحظ بعد الطريق الطويل الذي خضته في الملاعب حتى الآن، كان أمامي بعض الوقت للتفكير في مسيرتي بعد ظهور فيروس كورونا اللعين، ولكني أتدرب كل يوم وفي حالة بدنية جيدة تجعلني لا أشعر بأي تقدم في السن".

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تجربته في قطر:"في الحقيقة هي أفضل مما توقعت في البداية، دولة مثالية للعيش فيها، هادئة والجميع يحترم فيها الآخر، ربما مسابقة الدوري ليست الاكثر تنافسية في العالم، ولكن البطولة تنمو بشكل مستمر وأمامنا الكثير قبل مونديال 2022".

ماريو ماندجوكيتش:"يتمتع باحترافية كبيرة ويشعر بالارتياح هنا، تجربة جيدة أيضاً بالنسبة له، التغيير قوي والأمر يستغرق بعض الوقت للتكيف معه، لكنه مستعد للقتال من أجل زملائه في الملعب".

العلاقة مع أليجري في يوفنتوس:"مدرب رائع ولم تكن هناك أي مشاكل معه أو أي شخص آخر، ولكنه وعدني ببعض الأشياء ولم ينفذها في الفترة التحضيرية بالولايات المتحدة، حيث أخبرني باللعب كأساسي مع كيلييني وأنه على بونوتشي استرجاع مركزه".

وأضاف:"ليوناردو لاعب عظيم ولكني توقعت المشاركة بانتظام، عندما حصلت على الفرصة الأمور كانت تسير بشكل جيد جداً وسجلت هدفين في الكأس وتحدثنا عن التجديد، بعدها وجدت نفسي على الدكة 4 مرات بدون لعب أي دقيقة، لذلك أليجري لم يحترمني وقام بالاستهزاء بي، وأخبرته أنني لن ألعب مع يوفنتوس مرة أخرى في وجوده".

بايرن ميونخ:"الأمور بدأت بشكل جيد هناك، كنت أعلى المدافعين أجراً في تاريخ الدوري الألماني، وكنت الأفضل في الدوري الإيطالي، ولسوء الحظ الإصابات أثرت بشكل كبير على مستواي هناك، وللأمانة افتقدت اللعب في إيطاليا وروما وفشلت في التأقلم، لذلك فعلت كل شيء من أجل العودة".

بيب جوارديولا:"مدرب رائع جداً من الناحية التكتيكية لا أرى أي مدرب أفضل منه، لكني لم أحب طريقة تعامله مع اللاعبين بشكل شخصي ولم يبهرني بهذه الجزئية".

إمكانية تدريب بيب ليوفنتوس:"يمتلك المقومات الكافية للنجاح هناك، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن ساري يمتلك أفكار رائعة عن كرة القدم، ربما الأمور معقدة نوعاً ما لهم هذا الموسم، ولكن التغيير يحتاج للصبر خاصة وأن الفريق يسعى للفوز بكل شيء".

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كريستيانو رونالدو:"بكل تأكيد هو رقم 1 في العالم كلاعب وكشخص أيضاً، يتمتع بذكاء كبير داخل وخارج الملعب، عقله دائماً أسرع من الجميع وسعيد بصداقته معي وأتمنى له التوفيق".

اللعب في إيطاليا:"أفتقد اللعب هناك والمعيشة أيضاً، وكذلك عائلتي وأطفالي الذين يطلبون منه باستمرار العودة لتورينو ورؤية أصدقائنا مرة أخرى، ولكني اتخذت القرار الأفضل لمسيرتي".

وفي نهاية حديثه أكد بن عطية على عدم ندمه تجاه أي قرار اتخذه طوال مشواره الكروي، مؤكداً على افتقاده للذكريات السعيدة التي قضاها مع روما وأودينيزي ببداية رحلته في الدوري الإيطالي.