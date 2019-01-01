باراتيتشي: استبعاد ديبالا ليس سببه الميركاتو

هيجواين قاد هجوم يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، موقف نجم الفريق باولو ديبالا في ظل عدم اشتراكه أمام بارما أساسياً مساء السبت.

يوفنتوس انتصر بهدف نظيف على مضيفه بافتتاح السيري آ، وبدأ جونزالو هيجواين رفقة كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا في الهجوم.

دي ليخت مستاء من تأجيل مشاركته الأولى بقميص يوفنتوس

وقال باراتيتشي مع "سكاي": "من الصعب تحسين الفريق الحالي، أعتقد أننا نجحنا في الميركاتو، أزدنا قوة المراكز التي احتاجت تدعيم".

وأضاف: "في الهجوم هيجواين عاد، ولا يجب نسيان رونالدو، سعداء بما نملك، نملك مهاجمًا عالميًا، نملك مهاجمين إذا راجعت عدد أهدافهم ستحصل على رقم مذهل".

وواصل: "ديبالا جلوسه احتياطي لا علاقة له بالميركاتو، هو رقم عشرة هنا، ورقم عشرة رائع، سعداء بوجوده".

كيليني: يوفنتوس الحقيقي سيظهر في الشتاء وديبالا يعاني

وعن دانيلو: "لاعبو يوفنتوس يغادرون لأندية كبرى فقط بسبب الراتب والمكانة، وهذا ما حدث مع كانسيلو، نحن نتابع دانيلو منذ سانتوس، ثم مع بورتو وريال مدريد، هو لاعب مهم".

وختم: "نحن في بداية الموسم فقط، دائماً نعطي الوقت للاعبين الجدد، كما فعلنا من قبل مع كونتي وأليجري".

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة أمام نابولي في قمة لقاءات الدوري الإيطالي في السنوات الماضية.