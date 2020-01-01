تشان يصل ألمانيا للتعاقد مع بوروسيا دورتموند

صفقة أخرى للنادي الألماني بالميركاتو الشتوي

وصل إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس، اليوم الجمعة لألمانيا، من أجل التوقيع مع بوروسيا دورتموند، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي.

تشان عانى من التجميد مع النادي الإيطالي، ودخل في خلافات مع المدرب ماوريسيو ساري، بعد استبعاده من قائمة الفريق لدوري ابطال أوروبا، ليصبح رحيله هو الأنسب لجميع الأطراف.

وهو ما دفع الدولي الألماني لاتخاذ هذه الخطوة، للحصول على فرصة اللعب بانتظام قبل بطولة يورو 2020 الصيف المقبل، لضمان دخول قائمة منتخب بلاده للمسابقة.

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ووفقاً لما أكدته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن اللاعب سينضم لدورتموند معاراً، مع إلزام النادي الألماني بالشراء بعد نهاية فترة الإعارة.

وأوضحت أن قيمة الشراء ستصل إلى 23 مليون يورو، وفقاً للاتفاق بين يوفنتوس ودورتموند بعد سلسلة من المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية.

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وأما بالنسبة للشروط الشخصية، فمن المقرر حصول تشان على راتب سنوي قيمته 10 مليون يورو مقابل التوقيع على عقد مدته 4 سنوات.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة انضم ليوفنتوس من ليفربول في صفقة انتقال حر في يوليو 2018، ولم ينجح في اللعب بصفة مستمرة لتعرضه للعديد من الإصابات.