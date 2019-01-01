نابولي ينافس يوفنتوس على ضم هالاند

أرقام مبهرة لمهاجم سالزبورج فمن يقتنص خدماته في النهاية؟

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتبر إيرلينج هالاند مهاجم نادي سالزبورج النمساوي، أحد أهم المواهب في قارة أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية.

هالاند يتمتع ببداية مميزة خلال هذا الموسم، بعد تسجيله 18 هدفًا خلال 11 مباراة لعبها مع فريقه هذا الموسم.

النجم الشاب يظل في عامه الأول مع سالزبورج، بعد انضمامه للفريق قادماً من مولدي النرويجي، والذي كان يدربه أولي جوار سولشاير.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت رغبة يوفنتوس في التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضحت أن النادي الإيطالي يواجه منافسة شرسة مع نابولي للحصول على خدمات اللاعب.

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نابولي لن يتردد في التقدم بخطوة رسمية للتعاقد مع هالاند، في حالة اقتناع المدرب كارلو أنشيلوتي بشكل كامل بقدراته.

ويعتبر نابولي أشد حاجة لضم المهاجم الشاب، نظراً للأزمة الواضحة بهجوم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، والذي سجل 3 أهداف فقط في آخر 4 مباريات.