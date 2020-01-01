هل يتجه يوفنتوس للميركاتو لتعويض إصابة ديميرال؟

إصابة المدافع التركي أنهت موسمه بعد حالة كبيرة من التألق

حالة من الصدمة بنادي يوفنتوس الإيطالي، بعد إصابة المدافع التركي ميريح ديميرال، وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مما يدفع للتساؤلات حول إمكانية ضم مدافع جديد.

ديميرال كان بدأ في تثبيت نفسه كمدافع أساسي بتشكيل المدرب ماوريسيو ساري، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بمواجهة روما بالدوري الإيطالي.

بعض التقارير أكدت تفكير يوفي في ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم الخط الخلفي للبيانكونيري للمنافسة على جميع البطولات.

ومع ذلك كشف موقع "توتو سبورت" الإيطالي، أن عودة جيورجيو كيليني عن الملاعب مرة أخرى، ستساهم في صرف النظر عن هذه الفكرة تماماً.

كيليني تعرض لإصابة في الرباط الصليبي بركبته اليمنى مطلع هذا الموسم، ومن المتوقع عودته للفريق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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الجميع في يوفنتوس لا يتعجل عودة الإيطالي المخضرم في الوقت الحالي، لمنحه الفرصة الكافية لتجهيز نفسه بدون أي مجازفات.

ومن المتوقع ظهور اللاعب في التدريبات مرة أخرى في شهر فبراير القادم، على أن يظهر بمواجهة سبال بالدوري يوم 23، قبل الظهور أمام ليو بدوري أبطال أوروبا.