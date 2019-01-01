تصاعد الأزمة بين يوفنتوس والأولتراس

الأولتراس قاطعوا مباراة فيرونا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تصاعدت حدة الأزمة بين يوفنتوس وجماهير الأولتراس الخاصة به في أعقاب وصول القضية بين الطرفين للقضاء الإيطالي وامتناع الجمهور عن حضور لقاء فيرونا.

وبقيت المدرجات الخاصة بالأولتراس خالية أثناء مباراة الفريق السبت أمام فيرونا، والتي انتصر فيها بنتيجة هدفين مقابل واحد ضمن الدوري الإيطالي.

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وأثار القبض على 12 فرداً من أعضاء الأولتراس هذا الأسبوع الجدل، وكشفت "كوريري ديلا سيرا" أن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي لعب دوراً في الأمر.

وسربت الصحيفة أخباراً أن أنييلي مجموعات من الأولتراس، وخصوصاً فايكينج ودروجي، بدأت في ابتزاز النادي وتهديده من أجل الحصول على امتيازات وتذاكر مجانية.

وفضلت مجموعة الأولتراس مقاطعة مباراة فيرونا احتجاجاً على إدارة النادي، وجلست خارج الملعب وقامت بترديد هتافات معادية لأنييلي ومجلسه.

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وسُمح للمرة الأولى لمسؤولي الأمن بالملعب للتواجد بالجزء المخصص للأولتراس في مباراة فيرونا، وذلك بسبب غياب قادتهم، بعدما كان هؤلاء يمنعون تواجد الأمن بينهم.

وأثار القبض على 12 فرداً من قيادات الأولتراس حالة من الغضب ليس فقط وسط مشجعي يوفنتوس، ولكن مختلف قطاعات الأولتراس الإيطالية.