يوفنتوس يواجه اتهاماً بالعنصرية بسبب لقاء نابولي

أزمة كبيرة قبل حتى انطلاق الدوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعرض يوفنتوس لموجة من الانتقادات والاتهامات بالعنصرية على إثر القواعد التي وضعها لحضور مباراة الفريق أمام نابولي.

ويستضيف يوفنتوس نابولي على ملعب "أليانز" في تورينو ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

بعد لوكاكو - أغلى الصفقات في تاريخ الكرة الإيطالية

وأعلن يوفنتوس أن جماهير بيع التذاكر الذي سيبدأ في 31 أغسطس لن يكون متاحاً لمواليد أو قاطني إقليم كامبانيا، وعاصمته مدينة نابولي.

وتعرض يوفنتوس للهجوم من قبل جماهير نابولي التي أعتبرت القرار عنصرياً، وأصدرت بلدية نابولي بياناً أدانت فيه تمييز يوفنتوس العرقي.

يوفنتوس وبايرن ميونخ ينضمان للمرشحين لضم كوتينيو

وسخر البعض من قرار يوفنتوس بسبب أن رئيس الاتحاد الإيطالي شخصياً من كامبانيا، وهل سيغيب هو الآخر عن اللقاء بسبب القرار.

ورد يوفنتوس في بيان أن القرار الذي تم الإعلان عنه قابل للتغيير بعد مراجعة السلطات المعنية بالفعاليات الرياضية بالبلاد.

ويبدأ الدوري الإيطالي بعد أسبوعين من الآن بلقاء بارما أمام يوفنتوس، ونابولي مع فيورنتينا.