تحالف ثلاثي إيطالي لحرمان يوفنتوس من ضم إيكاردي

الجدل مستمر حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني

قررت بعض الأندية الكبيرة في الدوري الإيطالي، تكوين تحالفاً جديداً من نوعه، لمنع يوفنتوس من ضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر.

اللاعب الأرجنتيني خرج من حسابات المدرب الجديد أنطونيو كونتي، ليصبح مستقبله في مهب الريح هذا الصيف.

يوفنتوس يعتبر هو النادي الأكثر اهتماماً بضمه، بعد الفشل في التعاقد مع روميلو لوكاكو المنتقل مؤخراً لإنتر.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت تكاتف أندية إنتر وروما ونابولي، لحرمان يوفي من تلك الخطوة.

وكشفت عن وجود خطة تتضمن انتقال إيكاردي إلى نابولي، على أن يستفيد روما من تلك الصفقة أيضاً.

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ويأتي ذلك بانضمام البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي إلى روما، ليستفيد الجميع من هذا التحالف الثلاثي.

ومن المقرر أن يضع إنتر بنداً في عقد إيكاردي، يمنع نابولي من بيع صاحب الـ26 عاماً إلى يوفنتوس في المستقبل.