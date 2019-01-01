بونوتشي يكشف عن معاناته من التنمر

واقعة يعود زمنها لسن الرابعة عشر من عمر المدافع الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي، عن تعرضه لبعض المضايقات ومظاهر التنمر في مراحل سنية صغيرة.

بونوتشي يستعد حالياً لنشر كتاباً يحكي سيرته الذاتية بعنوان "صديقي ليو"، والذي يؤلفه الكاتب الإيطالي فرانشيسكو سيرنيتي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" نشرت بعض المقتطفات جاء فيها:"واجهت مشكلة ما في سن الرابعة عشر لم أتحدث عنها أبداً".

وأضاف:"كنت في فيتيربو مسقط رأسي، ووجدت نفسي أتعرض للتهديد من شخص أكبر مني بعامين، قام بدفعي وطلب مني منحه كل ما بمحفظتي".

وتابع:"كنت هادئاً بما فيه الكفاية لعدم منحه فرصة هزيمتي، قمت بعدها بدفعه والركض هارباً نحو مجموعة من الأصدقاء، الواقعة هزتني لكن تعلمت منها الكثير".

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وعن رأيه في التنمر عموماً:"مجرد قدومه لمهاجمتي يعني أنه عثر على شيئاً ما يراه كنقطة ضعف بي، هم بأنفسهم يمرون بالعديد من المصاعب تجعلهم يقومون بنفس هذه التصرفات".

واستطرد صاحب الـ32 عاماً خلال حديثه، مؤكداً أنه يحرص دائماً على الحديث معه بخصوص أي شيء في المنزل لمساعدتهم على النمو النفسي بشكل أفضل.