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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

استئناف جديد من اليوفنتوس بشأن الكالتشيوبولي

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يوفنتوس لا يتوقف أبدًا في هذه المعركة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن يوفنتوس لن يتخلى أبدًا عن مطاردة لقب الاسكوديتو لموسم 2005-2006 والذي سُحب منه ومنح للإنتر بناءً على أحداث الكالتشيوبولي.

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إذ كان فريق السيدة العجوز قد حُرم من لقبي 2004-2005 و2005-2006 بعد تورطه في قضية الكالتشيوبولي التي ضمن قراراتها كان كذلك هبوط النادي للسيري بي.

ولم يُمنح لقب 2005 لأي فريق فيما منح لقب 2006 للإنتر صاحب المركز الثالث ذلك الموسم بسبب تورط الوصيف "ميلان" في نفس القضية وحرمانه من عدد من النقاط حرمته التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم التالي.

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وحاول يوفنتوس مرارًا وتكرارًا استعادة اللقب المفقود أو على الأقل حرمان منافسه وعدوه اللدود منه، لكن كل محاولاته القانونية فشلت تمامًا، وهو ما لم يُوقف النادي أبدًا.

إذ أعلن رسميًا اليوم عن تقدمه باستئناف جديد لدى محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية، حسبما أوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

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