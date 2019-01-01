يوفنتوس يُحاول إفساد صفقة إنتر "الكبرى"

هل يُوجه يوفنتوس صفعة كبرى للإنتر؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الإنتر لن يكون وحيدًا في سباق التوقيع مع نجم وسط ريال مدريد "لوكا مودريتش".

الإنتر كان قد حاول ضم وصيف كأس العالم 2018 الصيف الماضي لكن ريال مدريد أوقف محاولاته، بل واشتكاه للفيفا بتهمة التفاوض مع اللاعب خلال مدة عقده دون الحصول على إذن منه، لكن مودريتش برأ ساحة النادي الإيطالي.

وحسب التقارير المتابعة، لم يتخل النيرادزوري عن حلم التوقيع مع مودريتش، بل أجل الأمر للصيف القادم خاصةً أن عقد اللاعب الكرواتي ينتهي مع الريال صيف 2020 ولا يبدو أن لديه أي نوايا لتجديده.

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لكن مهمة الإنتر لن تكون سهلة، إذ أوضح موقع سبورت ميدياسيت أن يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم اللاعب صاحب الـ33 عامًا خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهو ما قد يُشعل صراعًا قويًا بين الناديين الإيطاليين للظفر بالصفقة الكبرى.

يُذكر أن يوفنتوس ضم كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد الصيف الماضي، ويرتبط بعدد من نجوم الفريق الإسباني أبرزهم مارسيلو وإيسكو.