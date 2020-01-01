رئيس الاتحاد الإيطالي: إلغاء الموسم يعني نهاية كرة القدم

هناك خطورة على الموسم القادم أيضاً

أكد جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على رفضه التام لفكرة إلغاء الموسم الحالي، حيث وصف ذلك بنهاية وموت كرة القدم بشكل كامل.

النشاط الرياضي توقف في مختلف أنحاء العالم منذ شهر مارس الماضي، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من البلدان الأوروبية.

حالة من التباين شهدتها الدوريات الخمس الكبرى، هناك استعدادات في إنجلترا وإسبانيا لعودة الكرة من جديد، بينما ألغت فرنسا النشاط حتى شهر سبتمبر، فماذا عن إيطاليا؟

المزيد من الفرق

جرافينا قال في تصريحات صحفية:"شعوري بالمسؤولية يقودني للتفكير في خطة ثانية وثالثة ورابعة من أجل استئناف النشاط، ولكن لو طلب الأمر انتهاء الموسم فلن أوقع أبداً على هذه الفكرة، لأنها ستكون نهاية كرة القدم".

وأضاف:"سأرفض التوقيع على أي وثيقة تنهي الموسم الرياضي، باستثناء الظروف الموضوعية المتعلقة بصحة الأعضاء والمدربين والموظفيين والفنيين، ولكن يجب أن يكون الأمر واضحاً بصورة كبيرة".

تأجيل محتمل لعودة التدريبات في الدوري الإسباني

مارادونا: يد الله تنقذني مرة أخرى

وتابع:"لو كان علينا انتظار لقاح الفيروس فربما سيستمر التوقف ويؤثر على موسم 2020/2021، الخسائر المالية ستصل إلى 300 مليون يورو لو لعبنا خلف الأبواب المغلقة، ومن 100 إلى 150 لو أقيمت المباريات بصورة طبيعية".

ويأتي ذلك تزامناً مع التصريحات التي أدلى بها وزير الرياضة الإيطالي، مؤكداً على ضرورة التوصل لاتفاق لاستئناف الموسم، أو الاتجاه للإللغاء مثلما حدث في فرنسا.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، سبق وأن صرح هذا الأسبوع، بعودة اللاعبين للتدريبات بشكل تدريجي خلال شهر مايو المقبل، مع احتمالية عودة النشاط في أواخر الشهر أو مع بداية يونيو.