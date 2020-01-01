أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مع سواريز

نادي يوفنتوس يقرر تأجيل فكرة ضم لويس سواريز حتى يناير القادم بسبب تأخر صدور جواز السفر الخاص به.

أتلتيكو يتوصل لاتفاق شخصي مع سواريز

21 سبتمبر

ذكرت "موندو" أن أتلتيكو مدريد قد توصل لاتفاق شخصي مع لويس سواريز، مهاجم برشلونة، ولكن الصفقة تواجه بعض العقبات.

وأشارت الجريدة الكتالونية إلى حاجة النادي العاصمي الإسباني أولاً للتخلص من دييجو كوستا قبل التحرك وضم مهاجم جديد.

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ثاني العقبات هي رغبة سواريز في التوصل لاتفاق مادي مع برشلونة والرحيل مجاناً، وسط أقاويل عن رفضه تعويضاً بقيمة سبعة مليون يورو وسعيه للحصول عن راتبه عن العام الأخير كاملاً.

20 سبتمبر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس قد قرر تأجيل صفقة ضم لويس سواريز نجم برشلونة إلى شهر يناير المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن تأخر صدور جواز السفر الخاص بالنجم الأوروجوياني هو السبب الرئيسي خلف ذلك القرار.

سواريز يرفض إنتر ميامي من أجل يوفنتوس

19 سبتمبر

اجتاز مهاجم نادي برشلونة لويس سواريز امتحان اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر للبلاد لكي يصبح لاعبًا أوروبيًا، مما سيجعل انتقاله إلى الدوري الإيطالي سهلًا.

سواريز بعد قيامه باختبار اللغة الإيطالية، أجاب على سؤال أوردته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن إمكانية انتقاله ليوفنتوس، ليجيب قائلاً:"نعم هذا ممكن".

ويأتي ذلك بعدما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي إنتر ميامي، تقدم بعرض لسواريز يجعله صاحب الراتب الأعلى في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأوضحت أن الراتب الذي عرضه ميامي على سواريز وصل إلى 8 مليون يورو سنوياً، لكن اللاعب رفض هذه الفرصة مفضلاً البقاء في أوروبا.

ومن جانبه قال لورنزو روكا الأستاذ بجامعة بيروجيا عن حضور سواريز:"وصل المبنى حوالي الساعة 3:30 مساءً وكان هادئًا للغاية، اجتاز اختبار المستوى B1 الشفهي، وهو عبارة عن محادثة تستمر 10 دقائق".

وأضاف:"لقد تمكن من فهم كل شيء، وبالتالي أعتقد أنه على استعداد تام للحصول على دورة اللغة الإيطالية المكثفة".

إنتر مهتم بضم سواريز

17 سبتمبر

وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يكون ذلك خبرًا سعيدًا بالنسبة ليوفنتوس، ظهر نادي إنتر كمنافس شرس على ضم ثالث هدافي برشلونة تاريخيًا وبشكل مفاجئ.

ولم يكن هناك حديث من جهة إنتر حول سواريز، ولكن بمجرد حصوله على جواز سفر إيطالي فإن النيراتزوري سيفعّل وضعية الاستعداد من أجل محاولة ضمه هذا الصيف.

وكانت كل الأنظار مسلطة اليوم على مدينة بيروجيا الإيطالية حيث خضع لويس سواريز، نجم برشلونة،لامتحان اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر للبلاد.

اللاعب تواجد بشكل طبيعي في تدريبات برشلونة هذا الصباح وسط تراجع لحدة التقارير التي تربطه بالانتقال ليوفنتوس، عكس الأسابيع الماضية، ليظهر اسم إنتر نتيجة لذلك

ومن أجل أن ينضم سواريز ليوفنتوس يجب أن يتمتع بالجنسية الإيطالية في ظل احتلال الثنائي وستون مكيني وأرتور ميلو للمقعدين المخصصين للاعبين غير الأوروبيين.

الأنباء الواردة من إيطاليا أكدت أن اللاعب تخطى بالفعل امتحان اللغة الخاص به، وأصبح بإمكانه التقدم للحصول على جواز السفر الإيطالي، ولكن مستقبله ما زال متوقفًا حول إنتر ويوفنتوس، وقبلها تأتي رغبته في الحصول على بقية مستحقاته من برشلونة.

وشعر لويس سواريز بالإهانة بسبب الطريقة التي تم إبلاغه من خلالها بالرحيل عن برشلونة من خلال مكالمة هاتفية من المدرب رونالد كومان، وهو ما لا يتناسب مع قيمة اللاعب بالنسبة للنادي.

أخبار يوفنتوس اليوم | امتحان سواريز واقتراب دجيكو

يذكر أن الراتب المتوقع للويس سواريز في محطته المقبلة سواء كانت في إنتر أو يوفنتوس سيكون 10 ونصف مليون يورو، حيث أنه لا يريد التنازل عن راتبه في برشلونة.