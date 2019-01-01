يوفنتوس آخر المنضمين لسباق التعاقد مع دي خيا

البيانكونيري يرغب في التعاقد مع حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم فريق يوفنتوس الإيطالي إلى قائمة الفرق التي ترغب في التعاقد مع حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة "لـ 10 سبورت" الفرنسية.

وكان الحارس البالغ من العُمر 28 عامَا قد رفض تجديد عقده مع فريق مانشستر يونايتد وفقًا لما ورد في بعض وسائل الإعلام الإنجليزية.

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ويرغب ديفيد دي خيا في الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ 350 ألف جنيه استرليني، وهو شرطه لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد قدم عرضًا يقدر بـ 60 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات دي خيا.

كما أن نادي يوفنتوس قد دخل في سباق التعاقد مع ديفيد دي خيا، وذلك لرغبتهم في التعاقد مع حارس من طينة الكبار واستبداله بالحارس البولندي فويتشيك شتشيسني.

يذكر أن دي خيا شارك مع مانشستر يونايتد في 359 مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات.