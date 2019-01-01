يوسين بولت يُعلن اعتزاله كرة القدم

العداء الأولمبي الشهير يوسين بولت ينهي تجربته القصيرة مع كرة القدم

فيسبوك تويتر محمد عماد

قرر العداء الأولمبي يوسين بولت إنهاء تجربته القصيرة مع كرة القدم وإعلان اعتزاله اللعب نهائيًا بعد تجربته المتواضعة مع فريق كوست مارينرز الأسترالي.

وقال العداء الجمايكي في تصريحاته لقناة إي.إس.بي.إن: "كانت تجربة من باب التسلية ومختلفة عن الركض في المضمار، ربما لم يتم التعامل معي بشكل جيد، ولكن هذا درس وعليا أن أتعلم منه وأن أصب تركيزي على أعمالي الخاصة، لقد أنهيت حياتي الرياضية ولدي الكثير من الخطط لكي أصبح رجل أعمال".

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يشار إلى أن يوسين بولت البالغ من العمر 32 عامًا كان قد فاز بثماني ميداليات ذهبية أوليمبية مقسمة على ثلاث دورات، بكين 2008، لندن 2012، ريو دي جانيرو 2016، بالإضافة إلى تحطيمه لأكثر من رقم قياسي سواء في دورات الألعاب الأوليمبية أو بطولات العالم لألعاب القوى.