يوسوفا موكوكو لم يعد وحيدًا على العرش.. لاعب آينتراخت فرانكفورت يصنع تاريخًا جديدًا في البوندسليجا!

عادل إيليتشيفيتش بذلك إنجاز يوسوفا موكوكو، الذي خاض أولى مبارياته مع بوروسيا دورتموند في 21 نوفمبر 2020 وهو في عمر 16 عامًا ويوم واحد. وكان إيليتشيفيتش في العمر نفسه تمامًا خلال فوز الأحد.

قبل المباراة، كان مدرب آينتراخت فرانكفورت آدي هوتر قد ألمح إلى احتمال مشاركة المحترف الشاب. وقال هوتر إن إيليتشيفيتش سيكون على الأرجح ضمن قائمة الفريق، مضيفًا: "إذا سمح لي الموقف بإشراكه، فسأفعل ذلك". لكن المدرب النمساوي شدّد على أنه من "واجبه أيضًا التعامل مع لاعب بهذا السن الصغير بحرص وصبر كبيرين".

وُلد إيليتشيفيتش في 31 أكتوبر 2010، وهو جزء من قطاع الناشئين في آينتراخت فرانكفورت منذ عام 2019. كما لعب لمنتخبي ألمانيا تحت 16 عامًا وتحت 17 عامًا. وقال هوتر معلّقًا على احتمال خوضه أولى مبارياته مع الفريق الأول لآينتراخت: "أجد أنه أمر استثنائي أن يكون ضمن القائمة وهو في عمر 16 عامًا. لقد حقق تقدمًا ممتازًا في الأشهر الأخيرة".