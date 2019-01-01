يوسف عنبر يُقلل من تأثير تأخر معسكر المنتخب السعودي قبل بطولة غرب آسيا

تأتي مشاركة الأخضر بمثابة الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الوطني يوسف عنبر، المدرب المؤقت للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن تأخر انضمام اللاعبين إلى معسكر الأخضر لن يكون له أثرًا سلبيًا على الاستعدادات.

المدير الفني المحلي أكد أن ذلك لن يؤثر على المعسكر الإعدادي لبطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات في العراق، التي يخوضها الأخضر السعودي الفترة المقبلة.

ويسعى يوسف عنبر، مدرب المنتخب السعودي لدخول البطولة كتحدي جديد للجهاز الفني، حيث تأتي مشاركة الأخضر بمثابة الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

عنبر قال في تصريحاته للرياضية : "لست قلقًا على تجهيز المنتخب، لأن معسكرات الأندية تلعب دورًا في تحضير اللاعبين بدنيًّا، وهذا أمر نحتاج إليه، ونحن سنكمل دورنا بالجوانب الفنية والنفسية".

لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ينتظمون يوم الأحد المقبل في معسكر إعدادي لمدة أربعة أيام استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستحتضنها أربيل في العراق خلال الفترة من الثاني وحتى الـ15 من شهر أغسطس المقبل.

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ويواجه المنتخب السعودي الكويت في الرابع من أغسطس الجاري على ملعب فرانسو حريري بأربيل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.