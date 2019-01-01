يوسف عنبر: المسئولية كبيرة ونسعى للفوز على السد

أهلي جدة يواجه السد القطري في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث يوسف عنبر المدير الفني لأهلي جدة، عن مواجهة السد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، المقرر لها غدًا الإثنين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على السد القطري، من أجل أخذ خطوة نحو التأهل في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

ويتصدر السد المجموعة حيث الفوز للنادي القطري يصعد به مباشرة إلى الدور الثاني دون النظر إلى أي نتائج للمباريات المتبقية.

وقال عنبر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "المسئولية كبيرة على عاتق الفريق، لخطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، في ظل تقارب النقاط".

وأضاف: "حققنا الانتصار على السد في ملعبنا ونريد الفوز عليهم في ملعبهم، نستعد جيدًا لهذه المباراة الهامة للغاية، سنلعب أمام منافس قوي حصل على بطولة الدوري منذ أيام ويملك العديد من العناصر الرائعة".

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وحقق الأهلي الفوز في مباراتين فقط خلال الـ4 الذي خاضهم خلال دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتلقى هزيمتين وضعته في المركز الثاني.