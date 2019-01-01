يوسف عطال: لم نتحمل الأجواء الحارة أمام بوروندي، لكن هذا إيجابي

لاعب الجزائر يتحدث عن الودية الأخيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضح يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر سبب تراجعه هجوميًا أمام بوروندي وديًا يوم أمس، ذلك خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويُقيم المنتخب الجزائري معسكره الإعدادي الأخير قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا في قطر، وقد تعادل أمس مع بوروندي وديًا وسط أداء لم ينل رضا الجماهير الجزائرية.

عطال قال عقب المباراة أن المدرب جمال بلماضي منحه تعليمات بالالتزام دفاعيًا، بقوله "المدرب منحني تعليمات بخصوص اللعب الدفاعي، لأننا يجب أن ندافع جيدًا أمام المنتخبات التي تلعب بطريقة مباشرة في أفريقيا، وألا نتلقى الأهداف، ذلك لنقدم بطولة رائعة".

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أضاف حول المباراة وخاصة الأجواء الحارة التي لُعبت بها "المباراة لم تكن سهلة، نظرًا للظروف التي لُعبت بها وخاصة الطقس الذي كان حارًا جدًا، نحن بصدد دخول المرحلة الثانية من الاستعدادات وفي انتظار التعود على حالة الطقس تلك".

أضاف حسبما نقلت صحيفة النهار الجزائرية "العديد من اللاعبين لم يتحمّلوا حالة الطقس المرتفعة خلال هذه المباراة، لكن هذه نقطة إيجابية لأننا سنتعود على اللعب في حال إرتفاع درجة الحرارة، من أجل أن نكون جاهزين بنسبة 100% للبطولة".

يُذكر أن لاعب نيس مرشح للانضمام لباريس سان جيرمان، ولذا هو بحاجة لتقديم بطولة كبيرة لينال إعجاب المدرب توماس توخيل وإدارة النادي العاصمي.