يوسف خميس: سلمان الفرج بعيد عن قادة الأخضر السابقين في كأس العالم

تامر أبو سيدو
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Salman Al Faraj Hilal AFC CL 15.04.2022Hilal Twitter
السعوديةدوري روشن السعوديكأس العالمالإتحاد

نجم المنتخب السابق يُقارن بين قادة الأخضر في كأس العالم

رفض يوسف خميس لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق أي وجه للمقارنة بين جيل الأخضر في كأس العالم 1994 وأي جيل آخر، مشيرًا إلى أن الأول لا يُقارن أبدًا سواء على صعيد اللاعبين أو النتائج والإنجازات.

لاعب الوسط الذي لعب 50 مباراة بقميص الأخضر أضاف لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية "جيل 94 جيل نجوم، لن يأتي جيل مثله، سواء من ناحية اللاعبين أو تحقيق الإنجاز، يقولون أن كرة القدم اختلفت وتغيرت عما سبق، لكني مازلت أرى أن النجوم هم من يصنعون الفارق".

وأضاف "ماذا لو كان جيل 94 يمتلك نفس الإمكانيات الموجودة حاليًا، سواء من حيث البنية التحتية أو الإعداد الفني والبدني أو الرواتب والاحتراف، ما الذي كان سيفعله أولئك النجوم!".

خميس سُئل عن سلمان الفرج وترتيبه ضمن قادة المنتخب السابقين في كأس العالم، فأجاب "صراحة .. سلمان الفرج لن يكون ضمن تلك المجموعة من النجوم، قد يأتي بعدهم، خاصة عند الحديث عن جيل 94".

تابع "أنت تتحدث عن أساطير في كرة القدم السعودية، الفرج هو الأفضل حاليًا على مستوى المنتخب والأندية لكن المقارنة مع القادة السابقين صعبة جدًا، نحن نتحدث عن قامات مثل الدعيع وغيره، كل لاعب في المنتخب كان قائدًا في ناديه، فيما نحن الآن لا نمتلك سوى الفرج كقائد حقيقي في المنتخب".

صاحب الـ33 عامًا لعب 64 مباراة مع المنتخب السعودي، 60 منها أساسيًا، منذ مباراته الأولى أمام الكونجو وديًا في أكتوبر 2012، وقد سجل خلالها 7 أهداف.

المنتخب السعودي متواجد في أبو ظبي حاليًا حيث يقيم معسكرًا تدريبيًا استعدادًا للعب في كأس العالم قطر 2022، والذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر القادم.

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