يوسف بن ناصر: هدفنا الوصول بعيدًا ولن نتأثر بالفترة الماضية

منتخب المغرب يختتم تدريباته اليوم لانطلاق مشواره في كأس أمم أفريقيا غدًا أمام ناميبيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب يوسف بن ناصر؛ لاعب منتخب المغرب، عن سعادته بتمثيل منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا على روعة الأجواء في معسكر الفريق وجاهزية اللاعبين لانطلاقة إيجابية.

أسود الأطلس يستهلون مشوارهم غدًا الأحد، في الكان بملاقاة ناميبيا، على استاد السلام، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقال بن ناصر، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "ألعب لمنتخب بلدي منذ أربع سنوات، وهذا شرف كبير لي، وجئنا إلى هنا من أجل الوصول بهيدًا في البطولة، هذا هو وقتنا".

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وأضاف: "أنا جاهز لمساعدة المنتخب في أي دور يطلبه مني المدرب، وسواء شاركت أم جلست على مقاعد البدلاء فهذا لا يهم، الأهم هو تحقيق الفوز".

لاعب أسود الأطلس اختتم: "شاهدنا المباراة الافتتاحية، الأجواء رائعة هنا، والفترة الماضية وخسارة الوديات لن تؤثر علينا، روحنا المعنوية مرتفعة حتى أننا متحمسون لتقديم بطولة مميزة، سنكون على قلب رجل واحد ونلعب بروح المجموعة، حتى نسعد الجماهير المغربية، ونتمنى أن تكون البداية إيجابية أمام ناميبيا".

يذكر أن المغرب تقع ضمن المجموعة الرابعة، وتلاقي كوت ديفوار في المباراة المقبل يوم 28 من الشهر الجاري ثم جنوب أفريقيا في الأول من يوليو المقبل.