يوسف بلايلي يفسخ عقده .. و"فيفا" يبلغ الأهلي

هل اقترب بلايلي من الأهلي المصري؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة قام بفسخ تعاقده مع النادي خلال الساعات الأخيرة ويستعد للانضمام لفريقه الجديد قبل بداية الموسم المقبل.

وكانت الخلافات قد دبت بين بلايلي والأهلي في الفترة الأخيرة عقب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن اللاعب فسخ عقده مع الأهلي بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المزيد من الفرق

وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي الأهلي ليعلمه بالقرار بالإضافة إلى تمكين اللاعب من التعاقد مع نادٍ آخر وتسجيله قبل 3 أكتوبر المقبل.

ويعد يوسف بلايلي من أبرز اللاعبين في القارة الإفريقية مؤخرًا، حيث قدم مستوى أكثر من ممتاز خلال كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وكانت تقارير قد كشفت خلال الأسابيع الماضية، عن رغبة الأهلي المصري في ضم بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبتأكيدات من والد اللاعب "وكيله".