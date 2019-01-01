يوسف بلايلي: مستعد للموت داخل الملعب لإسعاد الجزائر

لاعب الجزائر يتحدث عن التأهل للنهائي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يوسف بلايلي، لاعب منتخب الجزائر، على أن مباراة نيجيريا كانت صعبة، ولكن نجح محاربي الصحراء في النهاية تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الجزائرية.

منتخب الجزائر صعد إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد.

بلايلي قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "عشنا مباراة صعبة للغاية، كنا متقدمين ولكنهم حصلوا على ركلة جزاء".

وتابع: "الحمد لله استطعنا أن نسجل جول في الدقيقة الأخيرة، وأسعدنا الجماهير الجزائرية والمصرية المساندة".

واختتم يوسف البلايلي تصريحاته قائلًا: "نشكر الشعب الجزائري من وقف معي، وأنا مستعد للموت داخل الملعب، من أجل إسعاد الجماهير والله يرحم شهدائنا".

سيواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، على ستاد القاهرة الدولي.