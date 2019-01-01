يوسف النصيري، كيف وجد رونار حلقته المفقودة؟

كانت أزمة الهجوم تؤرق المدرب الفرنسي، لكن الصداع انتهى بفضل مهاجم ليجانيس

حصل هيرفي رونار على كل شيء تقريبًا منذ توليه منصب المدير الفني للمغرب في فبراير 2016.

تأهل أسود الأطلس لكأس إفريقيا للأمم 2017 - للمرة الأولى منذ 2013 - وتأهلوا لمراحل خروج المغلوب منذ هزيمتهم في نهائي 2004.

عقب ذلك تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018، وقدموا مستويات لافتة للغاية وكان بمقدورهم تحقيق فوزًا تاريخيًا على إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

في تلك المباراة دخل المهاجم يوسف النصيري من على مقاعد البدلاء ليسجل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 81، قبل أن تتعادل إسبانيا في الوقت القاتل.

تم تهميش النصيري خلال البطولة مع تفضيل المدرب الفرنسي لخالد بوطيب أو أيوب الكعبي في خط الهجوم.

لكن دخلت المغرب في أزمة هجومية حادة تمثلت في انخفاض مستوى خالد بوطيب، واستبعاد أيوب الكعبي، ثم الضربة الأكبر بعصيان علني من هداف النصر والدوري السعودي رزاق حمدالله علمًا أنه كان سيكون الخيار الأول لرونار في أمم أفريقيا بشكل كبير.

لكن بالنظر لبوطيب وحمدالله والكعبي، فالثلاثي متشابهون تمامًا في الخصال، يتمتعون بالقوة واللياقة البدنية، لكنهما من نوعية المهاجمين الكلاسيكين، يظهر تأثيرهم داخل منطقة الجزاء.

3 لاعبين مغاربة فقط سجلوا هدفين في نسختين مختلفين لأمم أفريقيا



أحمد فارس - 1972 و 1976

عبدالكريم ميري - 1986 و 1988

يوسف النصيري - 2017 و 2019



النصيري (22) هو أصغر لاعب يفعل ذلك. كان فارس في الثلاثين من عمره وعبدالكريم ميري 33 عندما حققا نفس الإنجاز. pic.twitter.com/X94NE3Pb2L — Mahmoud Abd Alrahman (@MoeAlrahman) July 1, 2019

مع تلك الأزمة الهجومية وجد رونار الحل في النصيري، فكان الأخير في الموعد تمامًا بتألق لافت في بطولة أمم أفريقيا الحالية، بصفات مختلفة عن بوطيب وغيره إذ أنه أكثر عقلانية ويقرأ المباراة بشكل جيد ويساهم في اللعب.

بشكل نسبي، فموسم النصيري المنقضي في الليجا كان جيدًا وسجل 9 أهداف في 31 مباراة بدأ منها 22 مع ليجانيس.

تمسك النصيري بالفرصة في ظروف المغرب، وأظهر معدنه النفيس في مباراة كوت ديفوار حيث سجل هدف الفوز الثمين، وبهذا الهدف وبالعودة إلى بطولة 2017 فالنصيري شريك في 3 أهداف من أهداف المغرب الـ4 الأخيرة في البطولتين.

الشيء الذي يجب على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا تحسينه، هو لمسته الأخيرة ودقته أمام المرمى - اثنتان فقط من تسع تصويبات له على المرمى بين الـ3 خشبات.