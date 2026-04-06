يوري مولدر يقدم نصيحة لكويمان: «هذا اللاعب الذي لم يشارك في مباريات دولية يجب أن يشارك مع المنتخب الهولندي في كأس العالم، فهو يمتلك أفضل الإحصائيات!»

بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جيردي شوتن في الرباط الصليبي، أصبح هناك مكان شاغر بشكل غير متوقع في تشكيلة المنتخب الهولندي لبطولة كأس العالم. وفي برنامج «روندو» على قناة «زيغو سبورت»، طرح يوري مولدر اسمًا مفاجئًا.

يقترح ثيو يانسن أولاً اسمًا تم ذكره مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة: مارتن دي رون. "أنت تبحث أيضًا عن نوع معين من اللاعبين، أليس كذلك؟ شوتن هو لاعب وسط موثوق للغاية يهتم دائمًا بالتوازن في الفريق. إنه لاعب يفكر بشكل أساسي عندما تكون الكرة في حوزة الخصم."

"ليس لدينا الكثير من هؤلاء"، يقول يانسن، الذي يرى أن شوتن سيكون بالفعل غيابًا ملموسًا في تشكيلة المنتخب الهولندي لكأس العالم. "كما أنه متعدد المهام، لأنه يمكنه اللعب في الدفاع أيضًا."

وكانت صحيفة "ألجمن داجبلاد" قد ذكرت في وقت سابق يوم الاثنين أن عودة دي رون إلى المنتخب الهولندي قيد الدراسة الجادة. "يعرف كويمان دي رون جيدًا: إنه لائق بدنيًا، ويعرف المجموعة، ويعرف الضغط، ويعرف ديناميكية كأس العالم. وسيكون أيضًا متواجدًا للمجموعة كلاعب بديل. وقد ورد اسمه بالفعل في اجتماعات الطاقم الفنية المنتظمة للمنتخب الهولندي خلال الأسابيع الماضية."

يتفق مولدر مع يانسن، لكنه يرى أن المدرب الوطني يجب أن يلقي نظرة على الدوري الألماني أيضًا. فهناك يلعب ووتر بورغر مع هوفنهايم، الذي يبرز بشكل متزايد هذا الموسم. لم يتم استدعاؤه من قبل للمنتخب الهولندي، لكنه لعب في جميع فرق الشباب التابعة للمنتخب الهولندي تقريبًا.

"إنه يقدم أداءً رائعًا مع هوفنهايم"، يبدأ مولدر حديثه. "لديه أفضل الإحصائيات فيما يتعلق باستعادة الكرة... يعتمد اكتشاف اللاعبين في الوقت الحالي بشكل كبير على البيانات. حسنًا، لديه أفضل الإحصائيات. لذا، يجب أن ينضم بورغر إلى المنتخب الهولندي."