يوريل هاتو يطلق شرارة فوز تشيلسي الساحق في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل تشيلسي بثقة كبيرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. فاز «البلوز» على ملعبه «ستامفورد بريدج» بنتيجة 7-0 على نادي بورت فالي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

على الرغم من كونه المرشح الأوفر حظاً، لم يترك تشيلسي أي شيء للصدفة وانطلق مباشرة إلى الهجوم. وسجل الهدف الأول من ركلة ركنية في الدقيقة الثانية. لم يتعامل بورت فالي مع الكرة بشكل جيد، واستغل جوريل هاتو ذلك بشكل مثالي بتسديدة قوية: 1-0.

في منتصف الشوط الأول، ضاعف جواو بيدرو النتيجة بعد تمريرة من بيدرو نيتو. وقبل نهاية الشوط الأول، أصبح النتيجة 3-0 بهدف في مرماه سجله المدافع غير المحظوظ لفريق بورت فالي، جوردان لورانس-غابرييل.

وبعد مرور حوالي ساعة، سجل توسين أدارابيويو الهدف الرابع. فقد سدد المدافع المتقدم الكرة برأسه بشكل رائع بعد تمريرة دقيقة من مالو غوستو.

قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة، أرسل إستيفاو ركلة ركنية إلى القائم الثاني، حيث ظهر أندريه سانتوس وسجل الهدف السادس بضربة رأس قوية.

سجل إستيفاو هدفاً بعد تمريرته الحاسمة، عندما انطلق في الوقت المناسب خلف دفاع الخصم وسدد الكرة بهدوء. وأحدد أليخاندرو غارناشو النتيجة النهائية من ركلة جزاء لتصبح 7-0.







