يورو 2020 | إنجلترا ضد كرواتيا .. تاريخ مليء بالذكريات القاسية

قرعة اليورو تعيد إلى الأذهان مباريات لا تنسى

أسفرت قرعة يورو 2020 عن وقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة، التي تضم معه غريمه الشرقي العنيد المنتخب الكرواتي بالإضافة للتشيك والمتأهل من اسكتلندا، النرويج، صربيا وإسرائيل في الملحق.

وستعيد المباراة التي سيستضيفها ملعب "ويمبلي" في الـ14 من يونيه المقبل، إلى الأذهان تاريخ المواجهات الدرامية التي جمعت كلا المنتخبين في مختلف التصفيات والبطولات المجموعة الكبرى، منذ رفع الحظر عن كرواتيا وعودتها للنشاط بعباءة المنتخب المزعج لكبار القارة.

وستكون المواجهة الرسمية التاسعة بين الأسود الثلاثة ووصيف أبطال أوروبا، بعد فوز مهد كرة القدم في 4 مناسبات سابقة، مقابل ثلاثة للكروات، فيما حضرت نتيجة التعادل مرة واحدة فقط.

قبل معمعة المباريات الرسمية، تقابل المنتخبات للمرة الأولى في مباراة ودية عام 2003، وانتهت بفوز المنتخب البريطاني بثلاثية ديفيد بيكهام من علامة الجزاء ومايكل أوين وفرانك لامبارد، مقابل هدف كرواتي وحيد سجله مورنار، وهذه المباراة، كانت ضمن استعدادات المنتخبين ليورو 2004.

لم يتأخر كثيرًا أول لقاء رسمي بين إنجلترا وكرواتيا، في ليلة انفجار موهبة الفتى الذهبي واين روني، بقيادة منتخبه للفوز على ثالث العالم 1998 في الدور الأول لليورو بنتيجة 4-2، ليأتي الرد الكرواتي بعد عامين، بإلحاق الهزيمة بالإنجليز بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2008.

وأكمل المنتخب الكرواتي ثأره بالتفنن في الإطاحة بنظيره الإنجليزي من اليورو، بالفوز في قلب "ويمبلي" في الليلة الظلماء الممطرة بنتيجة 3-2، تلك المباراة الشهيرة التي لعب فيها منتخب كرواتيا بقتالية وحماس، رغم أنها كانت مجرد مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة.

بلغت الإثارة ذروتها بين إنجلترا وكرواتيا، عندما تكفل الأسود الثلاثة بحق الرد على ليلة "ويمبلي" المأساوية، وحدث ذلك بسحق منافسه الشرقي في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لمونديال جنوب إفريقيا 2010، وفي لندن، أضافوا هدفًا على نفس نتيجة المباراة الأولى، كأفضل رد الإقصاء من اليورو.

ويبقى اللقاء الأهم على الإطلاق بين المنتخبين، هو صدام نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018، والذي حسمه لوكا مودريتش ورفاقه بعد ملحمة ظلت معلقة 109 دقيقة إلى أن قتل ماريو ماندجوكيتش المباراة بهدف الوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

أما آخر مواجهتين كانتا في أحدث بطولة قارية دوري الأمم الأوروبية، وشهدت المباراة الأولى التعادل الوحيد بينهما، وفي مباراة "ويمبلي" فاز رجال جاريث ساوثجيت بهدفين مقابل هدف، في مباراة حسمها هاري كين بهدف فوز بلاده في الدقيقة 85، فهل ستكون مباراة الصيف بنفس إثارة وحماس مواجهات إنجلترا وكرواتيا؟