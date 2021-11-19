يورو واحد؟ الكشف عن الراتب الحقيقي لألفيش مع برشلونة !

قرر المدافع البرازيلي داني ألفيش، التضحية بشكل كبير وعمره 38 سنة، من أجل الحصول على فرصة العودة إلى برشلونة من جديد.

اللاعب المخضرم انتقل مؤخرًا إلى صفوف النادي الكتالوني في صفقة انتقال حر، ليصبح التعاقد الأول للمدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

الصفقة كانت مناسبة لبرشلونة الذي يحاول تخفيض فاتورة الأجور لديه، حيث تكلف قدوم تشافي 3.9 مليون يورو فقط.

ما هو راتب ألفيش؟

الوضع مع البرازيلي كان معقدًا للغاية وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لأنه لم يكن هناك هامش في فاتورة أجور برشلونة.

الوضع المالي الحالي للنادي ربما لن يسمح حتى للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولذلك قرر ألفيش التضحية.

صحيفة " La Vanguardia" أكدت أن اللاعب قرر الحصول على أقل راتب ممكن في الدوري الإسباني لأنه أراد العودة بأي ثمن.

وأشارت إلى أن أجر ألفيش مع برشلونة يصل إلى 155 ألف يورو سنويًا، وليس يورو واحد كما أشيع في بعض الصحف.

ما هي قيمة الشرط الجزائي؟

الصحيفة أكدت أن هناك بعض المكافآت المهمة لألفيش في حالة حصوله على أي بطولات مع برشلونة، وهذا ما تفعله كل الأندية.

ولكن بالنسبة للشرط الجزائي فكانت المفاجأة أنه وصل إلى 100 مليون يورو، على الرغم أن اللاعب لا يريد مغادرة برشلونة.

ويطمح ألفيش بأن تكون هذه الخطوة، هي الاستعداد الأنسب له لدخول قائمة البرازيل في كأس العالم 2022، وهذا كان من ضمن أسباب التضحية المالية.

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