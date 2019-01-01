يورو الشباب - بولندا تهزم إيطاليا وإسبانيا تتخطى بلجيكا بصعوبة

بولندا تنتزع صدارة مجموعتها بهدف لاعب وسط أرسنال الشاب

نجح المنتخب البولندي في تخطي نظيره الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بكأس الأمم الأوروبية للشباب.

المواجهة جمعت بين الثنائي في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ليورو تحت 21 سنة.

اللقاء شهد تواجد العديد من الأسماء اللامعة، أبرزها أليكس ميريت حارس نابولي، فيديريكو كييزا جناح فيورنتينا، نيكولو باريلا نجم كالياري ولورينزو بيلجريني لاعب وسط روما.

نيمار للخليفي: أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته

ولعب الفريق البولندي بأسماء معظمها غير معروف، باستثناء كريستيان بيليك لاعب وسط أرسنال.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق بيليك في الدقيقة 40، لتفشل بعدها إيطاليا في تعويض تأخرها.

اتفاق بين بايرن ودورتموند بخصوص هوملز

وفي مواجهة أخرى في نفس المجموعة، فازت إسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

ثنائية إسبانيا جاءت عن طريق دانيل أولمو وبابلو فورنالس، بينما أحرز سيباستيان بورناو هدف بلجيكا الوحيد.

وبذلك تحتل بولندا صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليها إيطاليا وإسبانيا 3 نقاط، ثم بلجيكا بالمركز الرابع بلا نقاط.