يورو الشباب | إيطاليا تعيش "كابوس 2004" مجددًا بتعادل فرنسا ورومانيا

مباراة تعيد للطليان ذكريات يورو 2004 السيئة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرجت إيطاليا من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا تحت 20 عامًا بعدما انتهت مباراة فرنسا ورومانيا بالتعادل السلبي الذي أهلهما معًا لنصف النهائي.

وكانت إيطاليا بحاجة لانتصار رومانيا بأي نتيجة أو خسارتها بفارق 3 أهداف على الأقل لضمان التأهل للمربع الذهبي، لكن المنتخبان تعادلا سلبيًا ليقضيا على حلم الآدزوريني.

التعادل منح رومانيا بطاقة التأهل على صدارة المجموعة، فيما تأهلت فرنسا كأفضل ثاني من الثلاث مجموعات، إذ جمعت 7 نقاط مقابل 6 لكلٍ من إيطاليا والدنمارك.

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ويُعيد هذا السيناريو ذكرى كابوس يورو 2004 للمنتخب الإيطالي الأول، حين أقصي من البطولة بتعادل سلبي أثار الكثير من الجدل وقتها بين السويد والدنمارك.

وختمت إنجلترا مشوارها في يورو تحت 20 عامًا بتعادل مثير مع كرواتيا بنتيجة 3-3، ليحصل كل منهما على نقطته الأولى في البطولة.

وتقدم الإنجليز بقدم ريس نيلسون من ركلة جزاء، لكن جوسيب بريكانو أنهى الشوط الأول بالتعادل بين الطرفين.

وفي الفترة الثانية تقدمت إنجلترا مجددًا بواسطة جيمس ماديسون لكن نيكولا فلاسيتش تعادل مرة أخرى لصالح كرواتيا، ولم ييأس منتخب الأسود الثلاثة وتقدم مرة أخرى عبر جونجوي كيني، لكن كرواتيا سجلت التعادل مرة ثالثة عبر بريكانو قبل 8 دقائق من النهاية.

وتُلعب مباريات نصف النهائي يوم الخميس القادم، وتأهل له منتخبات ألمانيا وفرنسا ورومانيا وإسبانيا.