يورو الشباب | إيطاليا تسقط بلجيكا وإسبانيا تكتسح بولندا

باريلا وكوتروني وسيبايوس وأويارثابال يقودون إيطاليا وإسبانيا لتحقيق انتصارين على بلجيكا وبولندا في يورو تحت 21 عامًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجحت إيطاليا وإسبانيا في حجز بطاقتي الصعود عن المجموعة الأولى لكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا، بتغلبهما على بلجيكا وبولندا.

وفازت إيطاليا على بلجيكا بثلاثة أهدف مقابل هدفين، بينما فازت إسبانيا على بولندا بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل لإيطاليا نيكولو باريلا وباتريك كوتروني وفريدريكو كييزا، بينما سجل ياري فيرزارين وإيزاك مبينزا هدفي منتخب بلجيكا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

بينما سجل فورناليس ومايكل أويارثابال وفابيان رويز وداني سيبايوس وبورخا مايورال أهداف منتخب إسبانيا الخمسة.

وبهذه النتيجة رفع كلا المنتخبين رصيدهما من النقاط إلى 6 نقاط، ليتساوى كليهما ويصعدا في المركزين الأول والثاني.

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يذكر أن إسبانيا تصدرت المجموعة نظرًا للمواجهات المباشرة، حيث فازت على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.