يورو الشباب | إيطاليا تُسقط إسبانيا بالثلاثة، وبولندا تقلب الطاولة على بلجيكا

انطلقت ضربة بداية بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عامًا، التي تستضيفها إيطاليا، بفوز مثير حققه المنتخب البولندي على نظيره البلجيكي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مابي" في افتتاح البطولة ومباريات المجموعة الأولى، التي تضم كذلك صاحب الأرض وجاره الإسباني.

افتتح آرون ليا باب التسجيل للمنتخب البلجيكي بعد أول ربع ساعة، لترتد عليه وعلى منتخبه بثلاثة أهداف دفعة واحدة، بدأها سيمون زوركوفسكي في الدقيقة 26، وتبعه كريستيان بيليك بهدف التقدم الثاني عند الدقيقة 52، قبل أن يُضيف سيباستيان سزمانيسكي ثالث الأهداف في الدقيقة 79.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق، سجل ديون كولز، هدف الشياطين الحمر الثاني، ليقتنص المنتخب البولندي أول ثلاث نقاط، متساويًا في الصدارة مع صاحب الأرض، الذي رد الصاع صاعين لإسبانيا بعد تقدمها بهدف اللاعب المدريدي داني سيبايوس.

ياخي الله لا يضعنا في نفس موقفك🤷‍♂️🤦‍♂️



ماذا فعلت به يا بوعلام 😉 pic.twitter.com/sAaUgCIQza — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

ورد شباب الأدزوري على هدف متوسط ميدان ريال مدريد، بثلاثة أهداف عن طريق فيدريكو كييزا هدفين وهدف من علامة الجزاء للورينزو بيليجريني، ليحتفظ صاحب الأرض بالصدارة بفارق هدف عن المنتخب البولندي، فيما ظل الثنائي الخاسر في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.