يورو الشباب| ألمانيا إلى نصف النهائي.. والدنمارك خارج البطولة بفارق هدف

إيطاليا تتنفس الصعداء مؤقتاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل المنتخب الألماني مع نظيره النمساوي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً.

تقدم جيانلوكا فالدشميدت في الدقيقة 14، فيما تعادل كيفن دانسو من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

في المجموعة ذاتها تغلب المنتخب الدنماركي على نظيره الصربي بهدفين دون رد.

سجل للدنمارك جاكوب برون لارسن في الدقيقة 21 في الشوط الأول، فيما أضاف جاكوب راسموسين الثاني في الدقيقة 51

بذلك يحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة بـ7 نقاط ويتأهل لنصف النهائي، فيما أتى منتخب الدنمارك ثانياً بـ6 نقاط، بينما أتى النمسا ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً صربيا بلا نقاط.

بذلك يفشل منتخب الدنمارك في التأهل إلى نصف النهائي عبر بوابة أفضل صاحب للمركز الثاني، حيث أتى وراء إيطاليا بفارق هدف، في انتظار نتيجة المجموعة الثالثة غداً.