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الدوري الإنجليزي الممتاز

يورك: سولشاير محظوظ ولكن المهمة ليست سهلة

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مهاجم يونايتد السابق لعب مع سولشاير بين 1998 و2002..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن المدرب المؤقت الجديد أولي جونار سولشاير هو أسعد الناس بالحصول على تلك المهمة الاضطرارية.

 

وقال يورك في تصريحاته لـbeIN:"أعتقد أنه لا يمكنه تصديق حظه، لقد حصل على فرصة رائعة للعودة إلى النادي، أعتقد أنه سيكون أول من يعترف بذلك".

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وأضاف:"لقد قال أنه رجل قد تغير، لقد نضج وكان في العمل التدريبي لفترة، هو يعلم أحياناً أنك تكون بحاجة لقبضة حديدية حين تتعامل مع اللاعبين".

وأوضح:"ولكن هؤلاء اللاعبين مختلفين عما اعتاد هو عليه، لقد حصل على الخبرة في كارديف ولكن إذا كنت ستبدأ بإلقاء اللاعبين خارج التشكيل حين لا تسير الأمور جيداً، أعتقد أن هذا الجزء سيكون مثيراً للاهتمام".

يذكر أن يورك لعب مع سولشاير في يونايتد بين عامي 1998 و2002.

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