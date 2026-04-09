يوردي كرويف يكشف تفصيلاً لافتًا حول مفاوضات العقد مع جورثي موكيو

يتّضح من تصريحات المدير التقني جوردي كرويف على الموقع الرسمي لنادي أياكس أن جورثي موكيو هو من بادر بنفسه إلى تمديد عقده مع أياكس. ووقّع لاعب الوسط البلجيكي مساء الخميس عقدًا لمدة أربع سنوات في أمستردام.

ولفترة طويلة بدا أن موكيو سيغادر أياكس. فقد كان البلجيكي محل اهتمام العديد من الأندية في الخارج، من بينها مانشستر يونايتد. وكان موكيو يمتلك عقدًا حتى منتصف عام 2027، ما كان سيجبر أياكس على بيعه هذا الصيف كي لا يخسره دون مقابل.

لكن ذلك لم يعد ضروريًا الآن. إذ وقّع البلجيكي البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا عقدًا حتى منتصف عام 2031 في ملعب يوهان كرويف أرينا. وكان هذا التمديد بمبادرة من اللاعب نفسه.

وقال كرويف: «الجميع في أوروبا يعرف أي موهبة استثنائية يمتلكها جورثي»، مضيفًا: «نحن سعداء جدًا لأنه جاء إلينا برسالة مفادها أنه يريد البقاء لفترة أطول. هنا يمكنه مواصلة التطور والمساهمة في نجاحات الفريق.

وكان أياكس قد ضم موكيو في شتاء 2024 في صفقة انتقال حر قادمًا من كاي إيه إيه خنت. وفضّل الدولي البلجيكي (مرة واحدة) حينها الانتقال إلى أياكس في صراع انتقالات مع آيندهوفن.

هذا الموسم، شارك موكيو في 21 مباراة ضمن دوري «فريندنلوتري إيريديفيزي» مع الفريق الأمستردامي. وسجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة. وأحرز أحد الهدفين في مباراة الكلاسيكو على ملعب يوهان كرويف أرينا (2-0).