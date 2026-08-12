ظهر كـ"تميمة ملعب" في دوري الأبطال .. كلوب يحاول إقناع جوهرة البوندسليجا بتمثيل ألمانيا بدلًا من المغرب!

بدأ يورجن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، تحضيراته من أجل الانقضاض على النجم الموهوب وائل موحيا، الذي سبق له الظهور في دوري أبطال أوروبا كـ"تميمة ملعب" مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

موحيا يعتبر من أبرز المواهب في أوروبا، وقيمته السوقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وصلت إلى 17 مليون يورو، وفي عامه الأول كلاعب محترف، حطم الرقم القياسي لكل من كارلهاينس فليبسن كأصغر لاعب في الدوري الألماني، وماركو مارين كأصغر هداف في تاريخ بوروسيا. وفي كلتا الحالتين، كان موحيا في السادسة عشرة من عمره فقط.

والآن، يكون موحيا قد أتم أول فترة إعداد كاملة، حيث كان قد تعرض لإصابة قبل عام واحد، قبيل انطلاق الموسم. «هدفي هو اللعب بحرية دون قلق، وألا أفكر كثيرًا في الأمور. أريد أن أفعل أشياء مفاجئة»، يقول اللاعب الشاب، الذي يمكنه اللعب في أي مركز تقريبًا في خط الوسط الهجومي. ويشيد به المدرب يوجين بولانسكي، واصفًا إياه بـ«موهبة لا تصدق» مصحوبة بالتواضع في الوقت نفسه.

يورجن كلوب يترقب الموقف

كلها صفات لا بد أن تعجب يورجن كلوب عاجلاً أم آجلاً في إطار إعادة بناء المنتخب الوطني. المشكلة: على الرغم من أن موحيا خاض سبع مباريات مع المنتخب الألماني لكرة القدم بين فئتي تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا، إلا أنه مؤهل أيضًا للعب مع المغرب. «كل شيء لا يزال مفتوحًا وسنأخذ وقتنا في هذا الشأن»، يقول موحيا، الذي ارتدى قميص ألمانيا آخر مرة في نوفمبر 2025.

في البداية، يريد موحيا الحصول على وقت لعب مع بوروسيا. فهو يرتدي قميص «الفولين» منذ فئة تحت 10 سنوات، وقاد فريق تحت 17 سنة قبل عام إلى الفوز ببطولة ألمانيا.

وقد عاش عن قرب لحظة مهمة في تاريخ النادي عام 2016. في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نادي برشلونة، عندما دخل الملعب بصفته طفلاً مرافقاً للفريق "تميمة ملعب"، ممسكاً بيد أوسكار فيندت، مباشرةً بجانب نيمار وأندريس إنييستا ولويس سواريز. ولا يزال يحتفظ بتلك الصورة حتى اليوم.

موحيا يثير الإعجاب في بوروسيا مونشنجلادباخ بـ«التواضع والصبر»

شارك موحيا ست مرات كأساسي في الموسم الماضي، وسجل هدفين مع جلادباخ في 15 مباراة بالدوري الألماني.

و قال المدير الرياضي روفن شرويدر لموقع transfermarkt.de: «لقد أظهر بشكل مثير للإعجاب ما الذي يتطلبه الأمر، إلى جانب الموهبة، للنجاح في الانتقال من كرة القدم للناشئين إلى عالم الكبار: التواضع والصبر، ولكن أيضًا الطموح والإرادة المطلقة للعمل بجد على تطوير نفسه».

وقد أثبت أن تواضعه حقيقي في عامه الأول كلاعب محترف. بعد تخرجه من المدرسة الإعدادية، قرر موحيا قضاء «سنة الخدمة الاجتماعية التطوعية» (FSJ) في مدرسة مفتوحة تعمل بنظام اليوم الدراسي الكامل في مونشنجلادباخ. وقال آنذاك: «تعد سنة الخدمة الاجتماعية التطوعية بالنسبة لي فرصة لرد الجميل وتطوير نفسي في الوقت ذاته».

لكن من الآن فصاعدًا، ينصب تركيزه بالكامل على بوروسيا، حيث اختتم تصريحاته:«هدفي لهذا الموسم هو أن أشارك أكثر في المباريات وأساعد الفريق بذلك»،

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