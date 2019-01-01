كلوب وساري وبوتشيتينو في صراع على جائزة الأفضل بديسمبر

يورجن كلوب يصارع ماوريزيو ساري وبوتشيتينو على جائزة أفضل مدير فني بالدوري الإنجليزي بشهر ديسمبر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن ترشيحاتها لجائزة أفضل مدرب خلال شهر ديسمبر الماضي بالبريميرليج، بناءً على أداء الفرق في ذلك الشهر.

جاء هذا بيانًا رسميًا نشره النادي وأعلن من خلاله عن ترشح خمسة مدربين للجائزة التي سيتم الإعلان عن الفائر بها يوم الجمعة القادم الموافق 11 يناير.

وجاءت الترشحات كالتالي:

نونو سانتو المدير الفني لفريق لولفرهامبتون الذي فاز بأربعة لقاءات وتعادل في مباراة وخسر أخرى من أصل ست مباريات.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والذي فاز بسبعة لقاءات من أصل سبعة خاضها خلال الشهر الأخير من 2018.

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مانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام والذي فاز بخمسة لقاءات من أصل سبعة وخسر مرتين في ديسمبر.

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام والذي خسر الديربي أمام أرسنال وفاز في خمسة لقاءات من أصل سبعة.

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ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي والذي حقق الفوز في خمسة لقاءات من أصل سبعة وخسر أمام البطل مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

كما أعلنت الرابطة أيضًا عن ترشح أهداف كل من تاسوند في مرمى بيرنلي وأوباميانج في مرمى توتنهام وهوليباس في مرمى كارديف وإريكسن في مرمى إيفرتون وتاوسوند في مرمى مانشستر سيتي وكاماراسا في مرمى ليستر سيتي وهدف فيرمينو الثاني في أرسنال وهاري كين في ولفرهامبتون لجائزة أجمل أهداف الشهر.