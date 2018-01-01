كلوب: مورينيو هو الأنجح بالعالم وسنقوم بكل شيء من أجل الفوز

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يطالب نجوم الفريق بتقديم كل ما لديهم للفوز على مانشستر يونايتد ويصف مورينيو بالمدرب الأنجح بالعالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد كلوب على ضرورة تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف أمام مانشستر يونايتد في ملعب أنفيلد، وتطرق خلال تصريحاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنباء استعادة اللاعب هاري ويلسون من ديربي كاونتي.

وقال كلوب: "على الأغلب لن نقوم بأي عمل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأي جديد يخص هاري ويلسون ستعرفونه بمجرد أن يحدث".

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وأضاف: "لا نريد أن نعيده لهنا الا في حالة كانا متأكدون من ذلك، نحب أن نراه يقدم أداءً طيبًا مع ديربي كاونتي في الوقت الحالي، ونتابع كل ما يقوم به".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد: "سنقاتل من أجل نقاط تلك المباراة، علينا أن نظهر غضب ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز، وسنقوم بذلك بكل تأكيد.

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واختتم: "مانشستر يونايتد لم يسبق وأن أبدى أي انعدام طموح، مورينيو هو المدرب الأنجح في العالم والجميع يعلم ذلك، لكننا سنخوض المباراة كأي لقاء آخر وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل مباراة الأحد المقبل في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 26 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 42 نقطة.