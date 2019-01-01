كلوب: لن نفقد نجومنا وبيلسا وقع في خطأ كبير

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فكرة رحيل أحد نجوم الفريق في سوق الانتقالات غير واردة على الاطلاق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن رفضه التام لفكرة رحيل أحد نجوم فريقه عن النادي خلال سوق الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للريدز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه ضد كريستال بالاس ضمن لقاءت الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "هذا الموسم لن نتوقف عن التطور، كما أننا لا يمكننا أن نخسر أيًا من لاعبينا الأساسيون بأي شكل من الأشكال، إذا استطعنا الحفاظ على القوام الحالي للفريق سيكون ذلك رائعًا، فهناك حوالي 17 أو 18 لاعبًا أراهم كمستقبل ليفربول".

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وأضاف: "كل ما ممرنا به وما حققناه من تطور في الفترة الماضية لا أهتم به على الاطلاق، ما أهتم به هو التطور الذي علينا تحقيقه في المستقبل".

وعن إصابات الفريق أكد أن لوفرين سيعود بعد مواجهة ليستر سيتي وأن لالانا تدرب بالأمس وقال: "فينالدوم وترينت نتابع حالتهما يوم بيوم، كلاهما لعبا لـ 90 دقيقة ضد برايتون، سنرى ما هي حالتهما بالغد".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن واقعة تجسس مارسيلو بيلسا: "هو مدرب مذهل ويعد مثل أعلى للكثيرون، وأنا أحترمه كثيرًا، لكن آخر يومين قبل المباريات لا يجب أن يشاهد أحد خصمه".

جدير بالذكر أن ليفربول يدخل مواجهة الغد أمام فريق كريستال بالاس وهو على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.