كلوب: وضع جوميز غير مطمئن

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن وضع لاعبه جو جوميز غير مطمئن ويؤكد أنه لا يعرف الموعد النهائي لعودته من إصابته الحالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن احباطه الكبير بسبب حالة لاعبه جو جوميز التي لا تتحسن بشكل واضح منذ أن تعرض للإصابة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أنه لا يزال أمامه المزيد من الأسابيع في العلاج قبل أن يعود للملاعب من جديد.

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وقال كلوب: "علينا أن ننتظر بكل تأكيد، حالته الحالية غير مؤكد، سنرى ما الذي سيحدث، فالحكم في الوقت الحالي سيكون أمرًا صعبًا للغاية".

وأضاف: "كان من الممكن أن تكون الإصابة سهلة لكنها ليست كذلك، ومع مرور الوقت نكتشف المزيد عنها ونعرف أنها إصابة جادة".

وأكمل: "قبل ثلاثة أسابيع اعتقدنا أننا اقتربنا من الشفاء وقمنا بفحص جديد له وهو ما أوضح أن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي نريده، لهذا هو لم يشارك في التدريبات بعد".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن لوفرين: "هو لاعب هام بالنسبة لنا، خاصة مع مرور الفريق بكل تلك المشاكل والاصابات، الجميع يقوم بعمل رائع وخاصة لوفرين الذي يظهر بشكل رائع منذ العودة من الإصابة".