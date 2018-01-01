كلوب: مانشستر سيتي لا يظهر أي ضعف

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يغرق مانشستر سيتي في الثناء والمديح ويؤكد أنهم خصمه الأول على البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن ذهوله مما يقدمه خصمه بيب جوارديولا وفريقه مانشستر سيتي في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح الموقع الإلكتروني لليفربول وأكد خلالها أنه يرى لدى مانشستر سيتي رغبة قوية في الحصول على اللقب مجددًا.

مورينيو يتصدر قائمة المدربين الأكثر استفادة مالية من الإقالات

وقال كلوب: "لدي احترام كبير لمانشستر سيتي، هو فريق جيد للغاية، لا يمكنني أن أدعي أنهم لديهم حظ كبير لأنهم ليسوا كذلك على الاطلاق".

وأضاف: "في كل جولة يكونوا هم عنوانها، لقد كان ذلك هو الوضع في الموسم الماضي أيضًا عندما نالوا 100 نقطة، ولا زالوا على نفس الوضع".

مورينيو في بيان رسمي : لن أُسيء لأحد ودعوني أعيش حياتي الشخصية

وأكمل: "يجب أن أعترف بذلك ليس لديهم أي مظاهر ضعف، في أول 15 دقيقة أمام إيفرتون ربما لم يكونوا في أفضل حالاتهم، لكنها كانت مباراة في الظهيرة عقب لقاء بدوري الأبطال، وبعد ذلك تولوا زمام الأمور وفازوا بأريحية".

واختتم تصريحاته: "هم حاليًا بطل النسخة الأخير وأرى لديهم نفس الرغبة، هذا أمر مميز، لذلك علينا أن نركز في كل مباراة وألا نعتبر نقاط أي لقاء لنا قبل أن نخوضه".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الوقت الحالي.