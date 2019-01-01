كلوب يوضح وضع الإصابات في ليفربول قبل مواجهة برايتون

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد عودة ماتيب وهندرسون للتدريبات واستمرار غياب لالانا ولوفرين وجوميز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن آخر تطورات الإصابات التي يعاني منها فريقه في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ضمن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة ضد نظيره برايتون بالدوري الإنجليزي.

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وقال كلوب: "جويل ماتيب تدرب بالأمس للمرة الأولى مع الفريق بشكل جماعي، وهذا أمر جيد للغاية لكن لا يزال علينا أن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور معه".

وأضاف: "نحن نقرر حالته يوم بيوم ونرى كيف تسير الأمور معه، أنا لست متأكد بنسبة 100%، لكنه يشعر أنه بخير وذلك جيد بالنسبة لنا".

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وأكمل: "هندرسون سيتدرب اليوم للمرة الأولى، ذلك سيعني الكثير بالنسبة لنا، لكن لا يزال كل من أدم لالانا وديان لوفرين وجو جوميز غائبون".

واختتم: "كلهم يتحسنون بكل تأكيد، لا أعلم بشأن لوفرين، لكن اصابته قوية والا لكان قد تواجد معنا، أتوقع عودته بعد مواجهة كريستال بالاس ربما، لست متأكد دعونا نرى".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.