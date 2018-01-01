كلوب: أتطلع لمواجهة بايرن ميونخ ومن الجيد العودة لألمانيا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة بايرن ميونخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق بايرن ميونخ على صعوبة مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للريدز عقب القرعة وأكد خلالها أن فريقه سيواجه خصمًا كبيرًا.

وقال كلوب: "سيكون من الصعب للغاية مواجهة بايرن ميونخ، هم فريق قمة، لكن بالنسبة لي سيكون من الجيد العودة لألمانيا من جديد".

مفاجأة مبابي - ترتيب أول 20 مركز للفتى الذهبي 2018

وأضاف: بكل تأكيد ستكون مباراة مميزة وقوية، أنا أتطلع لها من الآن، ستكون رحلة جيدة لجماهيرنا فميونخ مدينة رائعة".

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين في شهر فبراير المقبل على ملعب أنفيلد في إنجلترا بينما ستقام العودة على أليانز إيرينا في ألمانيا.

صلاح شفاف وليضربه فيلايني – أبرز ردود الفعل على أداء صلاح ضد يونايتد

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خرج لتوه من مباراة صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حقق خلالها الفوز ثلاثة أهداف لهدف.