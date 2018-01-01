كلوب: لم نبتسم حتى لنتيجة توتنهام ومازال أمامنا الكثير

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لم يحتفل بخسارة توتنهام قبل مواجهة أرسنال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة لفوز فريقه العريض بالأمس على أرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الألماني وأكد خلالها أن الفريق لم يحقق أي شيء بعد خلال الموسم رغم تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "أنا لست أذكى شخص في العالم، لكنني لست بالغبي أيضًا، على الأقل ليس طوال الوقت، ما حققناه حتى الآن هو لا شيء، ولا يهم على الإطلاق، لا يهم كم حققت من النقاط في ديسمبر أو بكم من فارق النقاط أنهيت الشهر أمام المنافس".

وأضاف: "أتفهم ما تقولونه، فكيف يمكنكم ألا تروا أمورًا إيجابية بشأننا، لكنكم أول من سيتساءل إذا كنا نستحق ما نحن فيه عندما نخسر أول ثلاثة نقاط".

ملك الغطس والأفضل في البريميرليج - ردود أفعال مجنونة على أداء صلاح ضد أرسنال

وأكمل: "عملكم سهلًا للغاية، أتمنى أن أكون في مكانكم وأستمر في جمع الأموال التي أحصل عليها لكن في مكانكم، لا يمكننا أن نفكر بتلك الطريقة ولن نفعل".

واختتم: "عرفنا نتيجة توتنهام قبل مواجهة أرسنال لكنني لم أر أي ابتسامة في غرفة تغيير الملابس، هل كنتم تتخيلون أن الاحتفالات بدأت قبل انطلاق المباراة؟".

تحليل | أرسنال يستعيد "روح فينجر" أمام ليفربول

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على أرسنال وانفرد بقمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وبفارق تسعة نقاط عن أقرب منافسيه توتنهام و10 عن مانشستر سيتي الذي سيلعب لقاءه اليوم.