يورجن كلوب كان على وشك ضرب أحد نجوم ليفربول !

اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة

كشف مدافع ليفربول السابق راجنار كلافان، أن يورجن كلوب مدرب الفريق، كان مستعد للدخول في مشاجرة عنيفة مع أحد لاعبي الفريق.

الواقعة حدثت في يناير 2017 عندما تعادل ليفربول 2/2 خارج أرضه على سندرلاند، مما تسبب في زيادة الضغوط في معسكر أنفيلد.

كلوب كان يشعر بحالة من التوتر، وتورط في مشادة مع جيمس ميلنر، كادت أن تتطور إلى شجار جسدي بين الثنائي.

المدافع الإستوني قال في تصريح لبودكاست "Betsafe Eesti":"كان هناك الكثير من الضغوط في فترة أعياد الميلاد وبداية شهر يناير، وكانت هناك حادثة لا يمكن نسيانها أمام سندرلاند خارج ملعبنا".

وأضاف:"كلوب وميلنر كادت أن تحدث بينهما معركة جسدية في غرفة خلع الملابس، لكن في النهاية تراجع ميلنر".

وتابع:"لقد رأينا أن كلوب كان يمكنه فعل أي شيء لإثبات وجهة نظره، حيث ظهر في حالة إرهاق وضغط لا يصدق".

وأوضح:"لقد كانت سنتي الأولى مع ليفربول والثانية لكلوب، بالنسبة لي أدرك طبيعة وظيفته بأنه يريد جعل اللاعبين نجومًا مميزين، وهذا الأمر ليس سهلًا على الإطلاق".

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يذكر أن كلافان لعب لليفربول من 2016 إلى 2018، ورحل بعدها إلى كالياري الإيطالي، قبل أن ينضم مؤخرًا لنادي "Paide City" أحد أندية الدوري الإستوني.